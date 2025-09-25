USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

На первом в истории Азербайджана Гран-при победил фигурист из Кореи

ФОТО
Отдел спорта
22:05 133

На юниорском Гран-при ISU по фигурному катанию, который впервые проходит в Баку, определились первые призеры.

В мужском одиночном катании по итогам двух выступлений "золото" завоевал корейский спортсмен Со Мингю. "Серебро" у представителя Бельгии Дениса Круглова, "бронза" в активе американца Калеба Фаррингтона. Всего здесь соревновались 22 фигуриста.

В церемонии награждения приняли участие президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев и генсек Гюнель Бадалова.

Завтра в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева станут известны победители в женском одиночном катании и в танцах на льду. Среди девушек после короткой программы лидирует израильтянка София Шифрин. Лучшая среди представительниц Азербайджана Арина Калугина располагается на 6-й позиции среди 35 фигуристок.

В танцах на льду 1-е место занимает французский дуэт Амбре Джианезини - Самюэль Клаперман. Представители Азербайджана Анна Обрайан - Дрейк Тонг идут на 14-й строчке.

Всего в Гран-при участвуют 92 фигуриста и фигуристки из 38 стран.

Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
21:39 639
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
20:20 3455
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
18:18 4432
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
15:19 5128
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
19:23 2774
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 1478
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 6486
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 4737
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 3866
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 2437
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 6068

ЭТО ВАЖНО

Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
21:39 639
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
20:20 3455
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
18:18 4432
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
15:19 5128
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
19:23 2774
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 1478
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 6486
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 4737
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 3866
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 2437
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 6068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться