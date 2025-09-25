На первом в истории Азербайджана Гран-при победил фигурист из Кореи

В церемонии награждения приняли участие президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев и генсек Гюнель Бадалова.

В мужском одиночном катании по итогам двух выступлений "золото" завоевал корейский спортсмен Со Мингю. "Серебро" у представителя Бельгии Дениса Круглова, "бронза" в активе американца Калеба Фаррингтона. Всего здесь соревновались 22 фигуриста.

На юниорском Гран-при ISU по фигурному катанию, который впервые проходит в Баку, определились первые призеры.

Завтра в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева станут известны победители в женском одиночном катании и в танцах на льду. Среди девушек после короткой программы лидирует израильтянка София Шифрин. Лучшая среди представительниц Азербайджана Арина Калугина располагается на 6-й позиции среди 35 фигуристок.

В танцах на льду 1-е место занимает французский дуэт Амбре Джианезини - Самюэль Клаперман. Представители Азербайджана Анна Обрайан - Дрейк Тонг идут на 14-й строчке.

Всего в Гран-при участвуют 92 фигуриста и фигуристки из 38 стран.