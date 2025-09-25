Непрерывные поставки американского оружия в Украину

Поставки американского оружия в Украину будут осуществляться на постоянной основе, сказал в интервью телеканалу Fox News генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Вы увидите, будет постоянный поток американского оружия в Украину, за которое будут платить союзники», — заявил Рютте.

Отвечая на вопрос о возможной корректировке точки зрения президента США Дональда Трампа на войну в Украине, генсек НАТО отметил, что у него нет уверенности в том, что американский лидер изменил свою позицию. Рютте подчеркнул, что подход НАТО в части поддержки Украины останется последовательным, а участие союзников в покрытии расходов позволит сохранить регулярность поставок и укрепить коллективную линию альянса в отношении конфликта.

В середине сентября агентство Reuters сообщило о поступлении в Украину первых партий американского вооружения, закупленного за счет европейских союзников США по НАТО.