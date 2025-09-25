USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Непрерывные поставки американского оружия в Украину

обещает генсек НАТО
22:10 153

Поставки американского оружия в Украину будут осуществляться на постоянной основе, сказал в интервью телеканалу Fox News генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Вы увидите, будет постоянный поток американского оружия в Украину, за которое будут платить союзники», — заявил Рютте.

Отвечая на вопрос о возможной корректировке точки зрения президента США Дональда Трампа на войну в Украине, генсек НАТО отметил, что у него нет уверенности в том, что американский лидер изменил свою позицию. Рютте подчеркнул, что подход НАТО в части поддержки Украины останется последовательным, а участие союзников в покрытии расходов позволит сохранить регулярность поставок и укрепить коллективную линию альянса в отношении конфликта.

В середине сентября агентство Reuters сообщило о поступлении в Украину первых партий американского вооружения, закупленного за счет европейских союзников США по НАТО.

Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
21:39 641
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
20:20 3457
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
18:18 4433
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
15:19 5129
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
19:23 2774
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 1478
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 6488
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 4739
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 3867
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 2437
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 6068

ЭТО ВАЖНО

Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
21:39 641
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
20:20 3457
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
18:18 4433
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
15:19 5129
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
19:23 2774
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото
19:11 1478
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
17:09 6488
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
18:15 4739
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
17:37 3867
Россия не будет продавать бензин в этом году
Россия не будет продавать бензин в этом году
17:10 2437
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну…
Российский бот-«аналитик» втягивает Южный Кавказ в большую войну… главное на этот час; все еще актуально
14:25 6068
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться