Обещание Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет употреблять выражение «бумажный тигр», которое он ранее использовал в отношении России.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер сказал, что никогда не станет никого называть таким образом.

На днях Трамп в соцсети Truth Social охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — написал Трамп в Truth Social. В том же посте американский лидер высказал мнение, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуться к своим прежним границам.

Кремль не согласился с характеристикой Трампа. В эфире Радио РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем...» — отметил он.