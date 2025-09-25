USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Обещание Трампа

25 сентября 2025, 22:16 1776

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет употреблять выражение «бумажный тигр», которое он ранее использовал в отношении России.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме американский лидер сказал, что никогда не станет никого называть таким образом.

На днях Трамп в соцсети Truth Social охарактеризовал Россию как «бумажного тигра». «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — написал Трамп в Truth Social. В том же посте американский лидер высказал мнение, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуться к своим прежним границам.

Кремль не согласился с характеристикой Трампа. В эфире Радио РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем...» — отметил он.

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 781
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 2396
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2302
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39 2150
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20 5313
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18 5800
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19 5745
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23 3412
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09 7487
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15 6075
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37 4637

ЭТО ВАЖНО

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 781
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 2396
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2302
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39 2150
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20 5313
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18 5800
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19 5745
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23 3412
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09 7487
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15 6075
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37 4637
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться