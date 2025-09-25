Лукашенко передаст Путину «весточки» от американцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу передаст ему некие сообщения от американцев. Об этом написал телеграм-канал «Пул Первого».

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих, - сказал Лукашенко. - Там мы обсудим предложения, и от американцев есть. Накопилось много вопросов. Завтра я смогу об этом сказать».

Лукашенко находится в России с рабочим визитом 25-26 сентября. Он принял участие в Глобальном атомном форуме. На пятницу запланирована его встреча с президентом Путиным.