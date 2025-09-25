USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Лукашенко передаст Путину «весточки» от американцев

25 сентября 2025, 22:40 991

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу передаст ему некие сообщения от американцев. Об этом написал телеграм-канал «Пул Первого».

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения, тем более такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих, - сказал Лукашенко. - Там мы обсудим предложения, и от американцев есть. Накопилось много вопросов. Завтра я смогу об этом сказать».

Лукашенко находится в России с рабочим визитом 25-26 сентября. Он принял участие в Глобальном атомном форуме. На пятницу запланирована его встреча с президентом Путиным.

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 782
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 2397
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2302
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39 2151
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20 5315
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18 5800
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19 5745
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23 3412
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09 7488
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15 6076
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37 4637

ЭТО ВАЖНО

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 782
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 2397
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2302
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39 2151
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20 5315
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18 5800
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19 5745
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23 3412
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09 7488
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15 6076
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37 4637
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться