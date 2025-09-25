100 лет за убийство всей семьи из-за игры

Следствие сочло, что причиной жестокой расправы стала его болезненная зависимость от игры PUBG. На момент совершения преступления подростку было 14 лет.

Судья Риаз Ахмед назначил Али четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждое убийство, отказавшись от смертной казни в связи с его возрастом на момент преступления.

Али жил с семьей в густонаселенном районе в Лахоре. Местные СМИ описывали его как «заядлого игрока в PUBG»: большую часть времени подросток проводил в своей комнате за игрой, часто получая упреки от матери, Нахид Мубарак. По данным полиции, вспышки агрессии у Али возникали, когда он не мог выполнить игровые цели.

В день убийства он сорвался после неудачи в игре и ссоры с матерью. Подросток взял ее зарегистрированный пистолет и застрелил мать (45 лет), старшего брата Таймура (20 лет), а также сестер: 15-летнюю Махнур и 10-летнюю Джаннат. В решении суда отмечается, что преступление было «вызвано зависимостью, когда игра оказалась сильнее семейных уз».