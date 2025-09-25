USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
100 лет за убийство всей семьи из-за игры

25 сентября 2025, 22:52 1635

Пакистанский суд приговорил 17-летнего Али Зайна к 100 годам лишения свободы за убийство матери, брата и двух сестер, пишет The Independent.

Следствие сочло, что причиной жестокой расправы стала его болезненная зависимость от игры PUBG. На момент совершения преступления подростку было 14 лет.

Судья Риаз Ахмед назначил Али четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждое убийство, отказавшись от смертной казни в связи с его возрастом на момент преступления.

Али жил с семьей в густонаселенном районе в Лахоре. Местные СМИ описывали его как «заядлого игрока в PUBG»: большую часть времени подросток проводил в своей комнате за игрой, часто получая упреки от матери, Нахид Мубарак. По данным полиции, вспышки агрессии у Али возникали, когда он не мог выполнить игровые цели.

В день убийства он сорвался после неудачи в игре и ссоры с матерью. Подросток взял ее зарегистрированный пистолет и застрелил мать (45 лет), старшего брата Таймура (20 лет), а также сестер: 15-летнюю Махнур и 10-летнюю Джаннат. В решении суда отмечается, что преступление было «вызвано зависимостью, когда игра оказалась сильнее семейных уз».

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 782
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 2397
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2302
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39 2151
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20 5315
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18 5800
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19 5745
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23 3412
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09 7488
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15 6076
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37 4637

