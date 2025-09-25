100 лет за убийство всей семьи из-за игры

Пакистанский суд приговорил 17-летнего Али Зайна к 100 годам лишения свободы за убийство матери, брата и двух сестер, пишет The Independent.
Следствие сочло, что причиной жестокой расправы стала его болезненная зависимость от игры PUBG. На момент совершения преступления подростку было 14 лет.
Судья Риаз Ахмед назначил Али четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждое убийство, отказавшись от смертной казни в связи с его возрастом на момент преступления.
Али жил с семьей в густонаселенном районе в Лахоре. Местные СМИ описывали его как «заядлого игрока в PUBG»: большую часть времени подросток проводил в своей комнате за игрой, часто получая упреки от матери, Нахид Мубарак. По данным полиции, вспышки агрессии у Али возникали, когда он не мог выполнить игровые цели.
В день убийства он сорвался после неудачи в игре и ссоры с матерью. Подросток взял ее зарегистрированный пистолет и застрелил мать (45 лет), старшего брата Таймура (20 лет), а также сестер: 15-летнюю Махнур и 10-летнюю Джаннат. В решении суда отмечается, что преступление было «вызвано зависимостью, когда игра оказалась сильнее семейных уз».