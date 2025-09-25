Ильхам Алиев поздравляет Ираклия Кобахидзе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

Ираклий Кобахидзе выразил Ильхаму Алиеву признательность за проявленное внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Грузии отметили, что отношения между двумя странами носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных сферах.