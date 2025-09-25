Задержан Ильхам Исмаил

Сотрудники полиции задержали эксперта по вопросам безопасности Ильхама Исмаила. Как стало известно haqqin.az, он обвиняется в том, что вместе с сыном, проживающим за рубежом, совершил мошенничество в отношении гражданина.

Возбуждено уголовное дело по статье 178 (мошенничество).

Напомним, что в 2016 году в отношении сына Ильхама Исмаила, Джавидана Исмаилзаде, было возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана. Утверждалось, что он присвоил 970 тысяч евро. Так как Исмаилзаде в тот момент проживал в Германии, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. В 2023 году Дж.Исмаилзаде был задержан в Чехии. Через некоторое время его освободили.