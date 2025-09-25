«Ядерное» соглашение между Турцией и США

США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

«Мы инициировали новый процесс, который еще больше углубит многомерное партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики. По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Надеюсь, что работа, которая будет реализована в рамках этого соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам», - написал министр в соцсети Х.

Байрактар добавил, что документ был подписан в Белом доме, где ранее прошли переговоры лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.