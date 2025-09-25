USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

«Ядерное» соглашение между Турцией и США

25 сентября 2025, 23:27 1255

США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества, сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

«Мы инициировали новый процесс, который еще больше углубит многомерное партнерство между Турцией и США в области ядерной энергетики. По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. Надеюсь, что работа, которая будет реализована в рамках этого соглашения, принесет взаимную выгоду обеим странам», - написал министр в соцсети Х.

Байрактар добавил, что документ был подписан в Белом доме, где ранее прошли переговоры лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа. 

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 787
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 2401
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2302
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39 2152
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20 5318
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18 5801
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19 5746
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23 3412
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09 7489
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15 6077
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37 4637

