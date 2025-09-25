Европа предупреждает Россию: будем сбивать самолеты-нарушители

По словам источников агентства, главы посольств Великобритании, Германии и Франции на «напряженной встрече в Москве» выразили обеспокоенность в связи с нарушением тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Европейские дипломаты предупредили Россию, что готовы принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным, говорится в публикации.

Европейские дипломаты в частном порядке предупредили российские власти, что НАТО готова ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе сбивая их, передает Bloomberg.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе «были ответом на украинские атаки на Крым», которые «были бы невозможны без поддержки НАТО».

В публикации не уточняется, какие инциденты имел в виду представитель РФ.

Согласно открытым данным, встреча, о которой упоминает Bloomberg, состоялась 22 сентября, в ней с российской стороны принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Публично она была посвящена переговорам по ядерной программе Ирана.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса. Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не исключает сбивания российских самолетов, которые залетают в воздушное пространство стран НАТО. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон не разделяет этой позиции.