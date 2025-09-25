Венгерские истребители перехватили российские самолеты

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов, пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление командования воздушных сил НАТО.
Согласно сообщению, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.
«Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга», – говорится в сообщении.
Two 🇭🇺 Gripen fighters on @NATO Baltic #AirPolicing scrambled on 25 Sep from Siauliai 🇱🇹 in response to a 🇷🇺 Su-30, Su-35 and 3x MiG-31 flying close to 🇱🇻 airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) September 25, 2025
🇭🇺 demonstrates the Alliance’s commitment to protecting and safeguarding the Baltics and the eastern flank pic.twitter.com/EMG035s0qm