Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Венгерские истребители перехватили российские самолеты

25 сентября 2025, 23:54

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов, пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление командования воздушных сил НАТО.

Согласно сообщению, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

«Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга», – говорится в сообщении.

Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26
Трамп представил новый мирный план по Газе
Трамп представил новый мирный план по Газе детали
25 сентября 2025, 21:39
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться
Трамп — Эрдогану: Прекратите покупать нефть у России, а Путин должен остановиться видео; обновлено 20:20
25 сентября 2025, 20:20
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема
25 сентября 2025, 18:18
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше
США очень хотят продать Турции F-16. Но у Анкары есть варианты и получше актуально
25 сентября 2025, 15:19
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов
Нетаньяху с борта самолета приказал бомбить хуситов видео; обновлено 19:23
25 сентября 2025, 19:23
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
Американец – русский агент, проникший в Карабах, снова здесь
25 сентября 2025, 17:09
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
Россия пригрозила НАТО: собьете самолет — будет война
25 сентября 2025, 18:15
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
Посол США раскрыл самое главное требование Эрдогана к Трампу. Оппозиция негодует
25 сентября 2025, 17:37

