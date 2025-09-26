USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Страны мира в долгах

Мировой долг достиг рекордного уровня 337,7 трлн долларов на конец второго квартала, это вызвано смягчением глобальных финансовых условий, ослаблением доллара США и более сговорчивой позицией основных центральных банков, сообщает Reuters.

Институт международных финансов (IIF) заявил, что мировой долг вырос более чем на 21 трлн долларов в первой половине 2025 года, до 337,7 трлн долларов. Китай, Франция, США, Германия, Великобритания и Япония зафиксировали наибольший рост уровня долга в долларах США, хотя частично это было связано с ослаблением доллара, как установил IIF.

С начала года американская валюта ослабла на 9,75% относительно корзины валют основных торговых партнеров.

«Масштабы этого роста были сопоставимы с ростом, который наблюдался во втором полугодии 2020 года, когда политические меры, связанные с пандемией, привели к беспрецедентному накоплению глобального долга», - отметил IIF в своем отчете Global Debt Monitor.

Общий долг развивающихся стран во втором квартале вырос на 3,4 трлн долларов, до рекордного уровня более 109 трлн долларов.

Как отмечают в IIF, рост долга происходит преимущественно за счет государственного долга, который резко вырос в странах G7 и Китае.

