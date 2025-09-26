Китай вступает в войну против Украины

Ни для кого не секрет, что китайские компоненты в дронах, массово применяемых на российско-украинской войне, составляют от 60-65% до 90%, в зависимости от типа и модели дрона. Но Китай всегда старался избегать открытого прямого вовлечения в поставки оружия России или участия в его разработке. Свежее расследование Reuters показывает, что эта красная линия преодолена. Еще в сентябре прошлого года агентство со ссылкой на источники в одной из европейских разведок писало об испытаниях в Китае в начале 2024 года нового на то время российского беспилотника «Гарпия-3», после чего его образцы были направлены в Россию компании «Ижевский электромеханический завод «Купол» для дальнейших тестов. Специалисты предприятия доложили в Министерство обороны РФ, что есть возможность наладить серийное производство «Гарпий» в Китае.

С тех пор китайские эксперты по дронам неоднократно прилетали в Россию на ИЭМЗ «Купол», находящийся под западными санкциями. Сюда же через компанию-посредник доставлялись китайские разведывательные и ударные дроны. На самом предприятии «Купол» идет сборка БПЛА «Гарпия», в основу которых положены иранские «шахеды», с установкой китайских двигателей. Министерство иностранных дел Китая продолжает заявлять, что ничего не знает о таком сотрудничестве: «Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, никогда не предоставляя летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируя товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников». Между тем, по документам, имеющимся в распоряжении Reuters, в 2024 году «Купол» получил больше десяти ударных дронов A60, A100, A140, A200 и A900 производства компании Sichuan AEE Aviation Technology. Поставки были осуществлены через российскую оборонную закупочную компанию «ТСК Вектор», которая находится под санкциями США и ЕС. Есть документальные подтверждения летных испытаний беспилотников A60, A100 и A200 на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области в последнем квартале 2024 года. Присутствовавшие при этом эксперты Sichuan AEE проходили по документам как сотрудники ТСК «Вектор».