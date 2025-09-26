Китай вступает в войну против Украины

Ни для кого не секрет, что китайские компоненты в дронах, массово применяемых на российско-украинской войне, составляют от 60-65% до 90%, в зависимости от типа и модели дрона. Но Китай всегда старался избегать открытого прямого вовлечения в поставки оружия России или участия в его разработке.
Свежее расследование Reuters показывает, что эта красная линия преодолена. Еще в сентябре прошлого года агентство со ссылкой на источники в одной из европейских разведок писало об испытаниях в Китае в начале 2024 года нового на то время российского беспилотника «Гарпия-3», после чего его образцы были направлены в Россию компании «Ижевский электромеханический завод «Купол» для дальнейших тестов. Специалисты предприятия доложили в Министерство обороны РФ, что есть возможность наладить серийное производство «Гарпий» в Китае.
С тех пор китайские эксперты по дронам неоднократно прилетали в Россию на ИЭМЗ «Купол», находящийся под западными санкциями. Сюда же через компанию-посредник доставлялись китайские разведывательные и ударные дроны. На самом предприятии «Купол» идет сборка БПЛА «Гарпия», в основу которых положены иранские «шахеды», с установкой китайских двигателей.
Министерство иностранных дел Китая продолжает заявлять, что ничего не знает о таком сотрудничестве: «Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса, никогда не предоставляя летальное оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролируя товары двойного назначения, включая экспорт беспилотников».
Между тем, по документам, имеющимся в распоряжении Reuters, в 2024 году «Купол» получил больше десяти ударных дронов A60, A100, A140, A200 и A900 производства компании Sichuan AEE Aviation Technology. Поставки были осуществлены через российскую оборонную закупочную компанию «ТСК Вектор», которая находится под санкциями США и ЕС. Есть документальные подтверждения летных испытаний беспилотников A60, A100 и A200 на военном полигоне Чебаркуль в Челябинской области в последнем квартале 2024 года. Присутствовавшие при этом эксперты Sichuan AEE проходили по документам как сотрудники ТСК «Вектор».
Кроме того, есть доказательства испытаний в России беспилотника вертикального взлета и посадки HW52V, произведенного китайской фирмой Hunan Haotianyi, при участии Лю Минсина, генерального директора Hunan Haotianyi.
Из переписки между «Вектором» и «Куполом», находящейся в распоряжении Reuters, известно о совместной работе китайцев и русских над новым двигателем для «Гарпии», адаптации нового китайского компьютера управления полетом, обговаривается сотрудничество при работе над новым беспилотником, получившим название GA-21. Планов громадье.
Невозможно представить, чтобы в такой стране, как Китай, компания оборонного профиля на свой страх и риск принимала решение о сотрудничестве с предприятиями страны, ведущей войну, тем более с предприятием, находящимся под западными санкциями. Очевидно, тема беспилотных средств, используемых в боевых действиях, получившая огромную актуальность в последние годы, настолько важна для Пекина, что там готовы рисковать, лишь бы оставаться в этой гонке в числе лидеров. Возможность непрерывного тюнинга продукции за счет испытаний ее в боевых условиях – редкая возможность, и китайцы не намерены ее упускать, идя на рискованное сотрудничество с российской «оборонкой». А МИД КНР, разумеется, ничего об этом не слышал.