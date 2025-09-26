USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Расследование против фондов Сороса по всей Америке

01:11 472

Высокопоставленный чиновник Минюста США поручил прокурорам как минимум шести штатов заняться расследованием деятельности фондов миллиардера Джорджа Сороса, которого президент США Дональд Трамп потребовал привлечь к ответственности, сообщает The New York Times со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

По данным газеты, 22 сентября юрист из офиса замгенпрокурора США Тодд Бланш разослал такую директиву офисам прокуроров в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия), Чикаго, Детройте и Мэриленде, а также в другие штаты.

Адвокат Аакаш Сингх, в чьи обязанности входит взаимодействие с федеральными прокурорами по всей стране, предложил им рассмотреть широкий спектр обвинений против фондов Сороса «Открытое общество». Среди возможных обвинений были рэкет, поджог, мошенничество с использованием электронных средств связи и материальная поддержка терроризма.

Сингх сослался на недавний доклад консервативной некоммерческой организации Capital Research Center, которая отслеживает финансовые вложения в политику. В докладе утверждается, что фонды «выделили более $80 млн организациям, связанным с терроризмом или экстремистским насилием». Сингх попросил прокуроров определить, достаточно ли этих обвинений для возбуждения уголовных дел, добавив, что им следует быть готовыми в ближайшее время представить предварительные отчеты.

95-летний Джордж Сорос — финансист и трейдер, основавший сеть фондов «Открытое общество», вместе с сыном Алексом Соросом поддерживал предвыборную кампанию соперницы Трампа от демократов Камалы Харрис. Алекс сейчас — председатель фондов Сороса. В конце августа Трамп заявил, что в отношении Сороса и его сына должны быть проведены расследования. Он не уточнил, о каком сыне говорил. У Сороса несколько сыновей, Трамп, скорее всего, имел в виду Алекса, который выступал с критикой в адрес президента.

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 37
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 115
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 122
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 4997
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 196
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6214
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6191
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2104
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3661
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479

