Расследование против фондов Сороса по всей Америке

Высокопоставленный чиновник Минюста США поручил прокурорам как минимум шести штатов заняться расследованием деятельности фондов миллиардера Джорджа Сороса, которого президент США Дональд Трамп потребовал привлечь к ответственности, сообщает The New York Times со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

По данным газеты, 22 сентября юрист из офиса замгенпрокурора США Тодд Бланш разослал такую директиву офисам прокуроров в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия), Чикаго, Детройте и Мэриленде, а также в другие штаты.

Адвокат Аакаш Сингх, в чьи обязанности входит взаимодействие с федеральными прокурорами по всей стране, предложил им рассмотреть широкий спектр обвинений против фондов Сороса «Открытое общество». Среди возможных обвинений были рэкет, поджог, мошенничество с использованием электронных средств связи и материальная поддержка терроризма.

Сингх сослался на недавний доклад консервативной некоммерческой организации Capital Research Center, которая отслеживает финансовые вложения в политику. В докладе утверждается, что фонды «выделили более $80 млн организациям, связанным с терроризмом или экстремистским насилием». Сингх попросил прокуроров определить, достаточно ли этих обвинений для возбуждения уголовных дел, добавив, что им следует быть готовыми в ближайшее время представить предварительные отчеты.

95-летний Джордж Сорос — финансист и трейдер, основавший сеть фондов «Открытое общество», вместе с сыном Алексом Соросом поддерживал предвыборную кампанию соперницы Трампа от демократов Камалы Харрис. Алекс сейчас — председатель фондов Сороса. В конце августа Трамп заявил, что в отношении Сороса и его сына должны быть проведены расследования. Он не уточнил, о каком сыне говорил. У Сороса несколько сыновей, Трамп, скорее всего, имел в виду Алекса, который выступал с критикой в адрес президента.