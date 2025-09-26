Скоро у Кима будет ракета, которая долетит до Америки

Южнокорейский лидер отметил, что Северной Корее еще предстоит освоить технологию возвращения ракеты в атмосферу. «…Они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории США, нести ядерную бомбу и бомбить Соединенные Штаты. Кажется, они еще не преуспели, но находятся на завершающей стадии, осталось лишь освоить так называемую технологию возвращения в атмосферу. Это тоже, вероятно, будет решено в ближайшее время», – заявил Ли Чжэ Мен.

В прошлом году Пхеньян осуществил запуск своей крупнейшей МБР под названием Hwasong-19. По мнению экспертов, она может поразить любую цель на территории США, однако способность КНДР управлять ракетой и защищать боеголовку во время возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Недавно КНДР провела испытания тактических ударных беспилотников серии Kumsong. На испытаниях лично находился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.