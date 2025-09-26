Скоро у Кима будет ракета, которая долетит до Америки

Северная Корея находится на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сказал президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает Reuters.
Южнокорейский лидер отметил, что Северной Корее еще предстоит освоить технологию возвращения ракеты в атмосферу. «…Они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории США, нести ядерную бомбу и бомбить Соединенные Штаты. Кажется, они еще не преуспели, но находятся на завершающей стадии, осталось лишь освоить так называемую технологию возвращения в атмосферу. Это тоже, вероятно, будет решено в ближайшее время», – заявил Ли Чжэ Мен.
В прошлом году Пхеньян осуществил запуск своей крупнейшей МБР под названием Hwasong-19. По мнению экспертов, она может поразить любую цель на территории США, однако способность КНДР управлять ракетой и защищать боеголовку во время возвращения в атмосферу все еще под сомнением.
Недавно КНДР провела испытания тактических ударных беспилотников серии Kumsong. На испытаниях лично находился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.