Скоро у Кима будет ракета, которая долетит до Америки

01:59 275

Северная Корея находится на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сказал президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает Reuters.

Южнокорейский лидер отметил, что Северной Корее еще предстоит освоить технологию возвращения ракеты в атмосферу. «…Они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории США, нести ядерную бомбу и бомбить Соединенные Штаты. Кажется, они еще не преуспели, но находятся на завершающей стадии, осталось лишь освоить так называемую технологию возвращения в атмосферу. Это тоже, вероятно, будет решено в ближайшее время», – заявил Ли Чжэ Мен.

В прошлом году Пхеньян осуществил запуск своей крупнейшей МБР под названием Hwasong-19. По мнению экспертов, она может поразить любую цель на территории США, однако способность КНДР управлять ракетой и защищать боеголовку во время возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Недавно КНДР провела испытания тактических ударных беспилотников серии Kumsong. На испытаниях лично находился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. 

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 38
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 115
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 122
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 4998
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 196
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6215
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6191
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2105
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3661
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479

