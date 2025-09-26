Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг, 25 сентября, встретился с президентом Международного союза конькобежцев Кимом Чжэ Ёлем, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Согласно информации, на встрече была подчеркнута важность проведения в Азербайджане первого Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
Али Асадов отметил, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, рассказал о внимании и заботе, оказываемых государством спортсменам.
Али Асадов и Ким Чжэ Ёль обсудили меры, предпринимаемые для развития зимних видов спорта в Азербайджане, вопросы сотрудничества.