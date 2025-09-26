USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Генпрокурор торопит: предъявите обвинения Болтону

02:26 217

Руководство Министерства юстиции США добивается предъявления обвинений бывшему помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону уже на текущей неделе, сообщила телекомпания CNN.

Со ссылкой на информацию, полученную от двух источников, она отметила, что органы прокуратуры, занимающиеся делом Болтона, предпочли бы не спешить с предъявлением обвинений. Сотрудники прокуратуры штата Мэриленд, ведущие это дело, считают, что могли бы к концу года собрать более убедительные для суда материалы, свидетельствующие о нарушении закона Болтоном. Однако в аппарате министра юстиции - генпрокурора Пэм Бонди, по данным CNN, настаивают на том, чтобы обвинения Болтону были предъявлены не позднее пятницы, 26 сентября.

24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда сообщила, что сотрудники Федерального бюро расследований при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства». Некоторые документы помечены грифом «секретно» или «конфиденциально». Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

У Болтона репутация одного из наиболее радикальных вашингтонских «ястребов». В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. Экс-помощник президента в своих мемуарах о периоде работы с Трампом критически изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Правительство США заявило тогда, что Болтон нарушил обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 40
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 117
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 123
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 4999
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 197
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6215
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6192
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2105
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3663
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479

ЭТО ВАЖНО

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 40
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 117
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 123
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 4999
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 197
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6215
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6192
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2105
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3663
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться