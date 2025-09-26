Генпрокурор торопит: предъявите обвинения Болтону

Со ссылкой на информацию, полученную от двух источников, она отметила, что органы прокуратуры, занимающиеся делом Болтона, предпочли бы не спешить с предъявлением обвинений. Сотрудники прокуратуры штата Мэриленд, ведущие это дело, считают, что могли бы к концу года собрать более убедительные для суда материалы, свидетельствующие о нарушении закона Болтоном. Однако в аппарате министра юстиции - генпрокурора Пэм Бонди, по данным CNN, настаивают на том, чтобы обвинения Болтону были предъявлены не позднее пятницы, 26 сентября.

24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда сообщила, что сотрудники Федерального бюро расследований при обыске у Болтона обнаружили секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и «стратегических коммуникаций американского правительства». Некоторые документы помечены грифом «секретно» или «конфиденциально». Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

У Болтона репутация одного из наиболее радикальных вашингтонских «ястребов». В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. Экс-помощник президента в своих мемуарах о периоде работы с Трампом критически изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Правительство США заявило тогда, что Болтон нарушил обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.