USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Трамп вернул смертную казнь в Вашингтон

02:39 201

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для обвиняемых в убийствах, совершенных в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Белого дома.

Раньше в городе действовала эта мера, в 1981 году городской совет Вашингтона полностью отменил ее.

По словам Трампа, такое решение связано с особым статусом американской столицы. В Белом доме утверждают, что мягкая политика округа Колумбия в последние годы привела к росту преступности, поставив под угрозу жителей, гостей и деятельность федеральных органов. Вашингтон вошел в число самых опасных городов США, в 2024 году уровень убийств здесь составил 27,3 на 100 тыс. жителей, говорится в сообщении.

«Мы не в игры играем», — заявил Трамп, указав, что после переброски бойцов Национальной гвардии за последние четыре недели в Вашингтоне не было зафиксировано ни одного случая убийства. «Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор», — сказал он, добавив, что указ вступает в силу немедленно.

Министр юстиции и генпрокурор Пэм Бонди заявила, что администрация США намерена добиваться расширения применения смертной казни на всю территорию страны.

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 40
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 118
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 123
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 5000
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 197
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6215
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6192
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2105
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3663
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479

