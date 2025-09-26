Чучело-коррупция

Нью-Йорк (США). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Каракас (Венесуэла). Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуры
Кампала (Уганда). Сторонники президента Йовери Мусевени на митинге после выдвижения его кандидатуры на седьмой срок
Джакарта (Индонезия). Протестующий вышел на протесты с символизирующим коррупцию чучелом. Демонстрация против государственной горнодобывающей компании
Кито (Эквадор). Демонстранты сносят баррикаду во время протеста против отмены правительством субсидий на дизельное топливо
Гуанфу (Тайвань). Последствия супертайфуна Рагаса
Бангкок (Таиланд). Пародия на скульптуру горы Рашмор, изображающую Владимира Путина, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Дональда Трампа в торговом центре