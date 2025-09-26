USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Чучело-коррупция

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:57 124

Нью-Йорк (США). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Каракас (Венесуэла). Акция в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуры

Кампала (Уганда). Сторонники президента Йовери Мусевени на митинге после выдвижения его кандидатуры на седьмой срок

Джакарта (Индонезия). Протестующий вышел на протесты с символизирующим коррупцию чучелом. Демонстрация против государственной горнодобывающей компании

Кито (Эквадор). Демонстранты сносят баррикаду во время протеста против отмены правительством субсидий на дизельное топливо

Гуанфу (Тайвань). Последствия супертайфуна Рагаса

Бангкок (Таиланд). Пародия на скульптуру горы Рашмор, изображающую Владимира Путина, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Дональда Трампа в торговом центре

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 42
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 119
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 125
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 5000
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 197
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6215
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6192
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2105
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3663
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479

ЭТО ВАЖНО

