Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Мать обнимает сына, которого спасли

03:06 119

Газа (Палестина). Палестинцы покидают северную часть Газы на фоне израильских ударов

Париж (Франция). Экс-президента Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор с властями Ливии. Он получил от режима Муаммара Каддафи деньги на избирательную кампанию 2007 года

Нью-Йорк (США). Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан показал фотографии погибших в 12-дневной войны Израиля против Ирана

Харьков (Украина). Украинские солдаты запускают беспилотник Avenger

Сеговия (Колумбия). Мать обнимает сына после того, как его спасли в обрушившейся шахте, в результате чего более 20 шахтеров оказались в ловушке

Джедбург (Шотландия). Пара из Ганы объявила участок леса африканским королевством под названием Кубала и отказывается свернуть свой лагерь в лесу

Вьен (Франция). Забег официантов

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 43
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 120
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 125
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 5000
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 197
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6120
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6216
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6192
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2105
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 3664
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2479
