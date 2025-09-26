Мать обнимает сына, которого спасли

Газа (Палестина). Палестинцы покидают северную часть Газы на фоне израильских ударов
Париж (Франция). Экс-президента Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы за преступный сговор с властями Ливии. Он получил от режима Муаммара Каддафи деньги на избирательную кампанию 2007 года
Нью-Йорк (США). Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан показал фотографии погибших в 12-дневной войны Израиля против Ирана
Харьков (Украина). Украинские солдаты запускают беспилотник Avenger
Сеговия (Колумбия). Мать обнимает сына после того, как его спасли в обрушившейся шахте, в результате чего более 20 шахтеров оказались в ловушке
Джедбург (Шотландия). Пара из Ганы объявила участок леса африканским королевством под названием Кубала и отказывается свернуть свой лагерь в лесу
Вьен (Франция). Забег официантов