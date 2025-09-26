Громкое задержание в Стамбуле

Вечером в четверг был задержан председатель совета директоров турецкого Can Holding Кемаль Джан. Расследование в отношении Джана ведется в управлении жандармерии Стамбула.

По данным агентства Anadolu, Стамбульская республиканская прокуратура ведет расследование в отношении руководителей Can Holding по обвинениям в «создании преступной организации с целью совершения преступлений», «руководстве ею», «участии в созданной организации», а также в «отмывании доходов, полученных преступным путем» и «мошенничестве в особо крупном размере». 11 сентября в рамках расследования, начатого прокуратурой района Кючюкчекмедже, был наложен арест на компании, принадлежащие Can Holding. Среди этих компаний – телеканалы Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, а также образовательные учреждения Doğa Koleji и Bilgi Üniversitesi.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что по тем же обвинениям был вынесен ордер на задержание 10 человек. Задержания проводились сотрудниками жандармерии Стамбула по адресам проживания подозреваемых.

По данным газеты Cumhuriyet, имущество компаний было арестовано и передано в распоряжение Фонда страхования сбережений (TMSF).