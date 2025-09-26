USD 1.7000
EUR 1.9979
RUB 2.0341
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Громкое задержание в Стамбуле

03:14 1327

Вечером в четверг был задержан председатель совета директоров турецкого Can Holding Кемаль Джан. Расследование в отношении Джана ведется в управлении жандармерии Стамбула.

По данным агентства Anadolu, Стамбульская республиканская прокуратура ведет расследование в отношении руководителей Can Holding по обвинениям в «создании преступной организации с целью совершения преступлений», «руководстве ею», «участии в созданной организации», а также в «отмывании доходов, полученных преступным путем» и «мошенничестве в особо крупном размере». 11 сентября в рамках расследования, начатого прокуратурой района Кючюкчекмедже, был наложен арест на компании, принадлежащие Can Holding. Среди этих компаний – телеканалы Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT, а также образовательные учреждения Doğa Koleji и Bilgi Üniversitesi.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что по тем же обвинениям был вынесен ордер на задержание 10 человек. Задержания проводились сотрудниками жандармерии Стамбула по адресам проживания подозреваемых.

По данным газеты Cumhuriyet, имущество компаний было арестовано и передано в распоряжение Фонда страхования сбережений (TMSF).

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 1328
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 1022
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 600
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 5712
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 342
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6536
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6575
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6372
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2647
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 4194
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2560

ЭТО ВАЖНО

Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 1328
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 1022
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 600
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле обновлено 02:14
02:14 5712
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
Встреча Али Асадова и президента Международного союза конькобежцев
02:08 342
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 6536
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 6575
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing
Не виноваты Токаев с Мирзиёевым. Россия не может предложить Boeing важная тема; все еще актуально
25 сентября 2025, 18:18 6372
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
Турция и США заключили многомиллиардную сделку
00:19 2647
Задержан Ильхам Исмаил
Задержан Ильхам Исмаил
25 сентября 2025, 23:18 4194
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН
Встреча Ильхама Алиева и генсека ООН фото; новость дополнена 22:26
25 сентября 2025, 22:26 2560
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться