Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Азербайджане начинаются Игры СНГ

Эльмир Алиев, отдел спорта
07:01 623

Сегодня в Азербайджане стартуют соревнования III Игр стран СНГ.

Первыми в борьбу вступят юные мастера настольного тенниса. Игры будут проходить в Олимпийском спорткомплексе Габалы. В командном турнире юношей выступят Азербайджан, Узбекистан, Россия, Беларусь и Казахстан. Сборная Азербайджана (Рустам Гаджилы, Онур Гулузаде, Адиль Ахмедзаде) сыграет в полуфинале с узбекскими теннисистами.

В женском первенстве в 1/2 финала Азербайджан (Марзия Нурметова, Ягмур Мамедли, Айлин Аскерова) встретится с Беларусью. В другом полуфинале сойдутся Узбекистан и Россия.

27 сентября начнутся соревнования по футболу, а 28-го, в день церемонии открытия, которая пройдет на новом стадионе в Гяндже, в борьбу вступят пловцы, стрелки-стендовики и мастера човгана.

Всего в III Играх СНГ выступят более 1600 спортсменов из 13 стран. Самая большая команда у Азербайджана - 340 спортсменов. Далее следуют Россия (262), Узбекистан (254), Беларусь (240), Казахстан (147), Таджикистан (144), Кыргызстан (126), Туркменистан (48), Турция (38), Куба (11), Кувейт (6), Пакистан (4) и Оман (4).

Будут разыграны медали в 21 виде спорта. Новый Дворец спорта Гянджи примет соревнования по пулевой стрельбе, плаванию, волейболу и фехтованию. Борцы выступят в Гянджинском Олимпийском спорткомплексе. В столице Игр также пройдет турнир по баскетболу 3х3.

В Шеки будут разыграны медали в художественной гимнастике и прыжках на батуте (Олимпийский спорткомплекс), а также в човгане (Городской стадион).

Олимпийский спорткомплекс в Гейгеле примет дзюдоистов и самбистов. На стадионе в Ханкенди будут стрелять лучники. В Мингячевире будут организованы состязания по каратэ, таэквондо, академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.

На стадионе в Габале пройдет футбольный турнир. В местном Олимпийском спорткомплексе, помимо мастеров пинг-понга, выступят и бадминтонисты. Также в Габале состоятся соревнования по стендовой стрельбе.

Ну и, наконец, в Олимпийском спорткомлексе Евлаха соберутся боксеры.

Таким образом, Игры стран СНГ, которые завершатся 8 октября, примут семь городов и районов Азербайджана. Впервые в нашей стране столь масштабное мультиспортивное мероприятие проходит за пределами Баку.

Напомним, I Игры в 2021 году состоялись в Казани. Через два года спортсмены стран СНГ съехались в Минск. Сборная Азербайджана оба раза занимала 4-е место в общекомандном зачете. На этот раз можно предположить, что на правах хозяев Азербайджан поборется за лидерство с Россией.

В Казани азербайджанские спортсмены 60 раз поднимались на пьедестал почета, завоевав 16 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей. В Минске медалей было на две больше - 62 (10 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых).

