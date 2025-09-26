Российские нефтезаводы продолжают полыхать

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России произошел пожар после атаки беспилотников, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 кв. метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», – говорится в сообщении.

Украинские власти пока не комментировали удар по Афипскому НПЗ.

Афипский НПЗ – крупный нефтеперерабатывающий завод, который входит в группу «Сафмар». Его проектная мощность по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год. Предприятие не первый раз подвергается атаке украинских беспилотников.