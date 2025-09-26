USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Экс-премьер Великобритании хочет возглавить Газу

09:57 1356

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить администрацию переходного периода, которая будет управлять сектором Газа, и он уже разрабатывает план управления после окончания военных действий, сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что он периодически посещал Газу после начала войны.

Одной из первых целей такого органа управления станет получение мандата ООН на выполнение функций «высшего политического и юридического органа» Газы на первые пять лет. Получив мандат, Тони Блэр образует совет из семи человек, создаст секретариат численностью до 25 человек. Расходы на работу органа возьмут на себя арабские государства, утверждается в статье. В материале приводится тот тезис, что кандидатуру британского экс-премьера поддерживают некие лидеры стран Персидского залива и зять президента США Джаред Кушнер.

В конце августа сообщалось о закрытом совещании в Белом доме, на котором Дональд Трамп обсуждал вопросы урегулирования конфликта в секторе Газа со своим зятем и бывшим советником Джаредом Кушнером, а также бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Одной из главных тем совещания были проблемы послевоенного управления палестинским анклавом.

Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 1350
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9126
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
10:48 1512
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 802
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 10500
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9023
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 1767
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
07:01 4053
Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 7344
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 6090
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 3811

