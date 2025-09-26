В России столкнулись поезд и фура: вспыхнул масштабный пожар

USD 1.7000
В Смоленской области грузовой поезд столкнулся с большегрузом на переезде в районе станции Рыжиково. В результате происшествия возник пожар, сказано в сообщении МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами в российском регионе. В ликвидации огня задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники, разъяснили в МЧС. К месту аварии были направлены пожарный и восстановительный поезда.

Сведений о пострадавших не поступало.

*** 10:55

В Псковской области рано утром произошел взрыв на железнодорожных путях, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, никто не пострадал.

«Примерно в 5:00 утра в пятницу, 26 сентября, недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях», — написал глава региона на своем канале в Max.

Губернатор уточнил, что схода железнодорожного состава не произошло. «На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», — добавил он.

Плюсса — железнодорожная станция на железнодорожной ветке Луга — Псков. Находится в одноименном поселке на перегоне между остановочными пунктами 177 км и 197 км.

