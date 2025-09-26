В России столкнулись поезд и фура: вспыхнул масштабный пожар

В Смоленской области грузовой поезд столкнулся с большегрузом на переезде в районе станции Рыжиково. В результате происшествия возник пожар, сказано в сообщении МЧС России.

В ведомстве отметили, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами в российском регионе. В ликвидации огня задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники, разъяснили в МЧС. К месту аварии были направлены пожарный и восстановительный поезда.

Сведений о пострадавших не поступало.