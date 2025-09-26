Трамп собрался добить «бумажного тигра»?

Европейские аналитики пытаются разобраться в причинах неожиданно резкой перемены позиции Дональда Трампа по отношению к российской агрессии в Украине. В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН президент США провел встречу с Владимиром Зеленским, после которой сделал громкое заявление: Украина, по его мнению, способна вернуть все территории, оккупированные Россией. «Киев может отвоевать свои земли у российского агрессора с помощью западных союзников, — написал Трамп на своей платформе Truth Social. — Со временем при наличии терпения и финансовой поддержки, особенно со стороны НАТО, возвращение к границам, существовавшим до начала войны, — вполне реальный вариант».

На фоне предыдущих высказываний Трампа это заявление прозвучало особенно неожиданно. В августе, всего за три дня до встречи с Зеленским, Трамп встречался с Владимиром Путиным на Аляске и по итогам тех переговоров заявлял, что Украина ради достижения мира должна быть готова отказаться от части своей территории. Резкий разворот на 180 градусов вызвал недоумение среди западных экспертов и стал поводом для дискуссий о непредсказуемости президента США. Примечательно, что незадолго до встречи с Зеленским Трамп также выразил поддержку намерению Польши сбивать российские самолеты в случае их вторжения в польское воздушное пространство. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что его правительство готово к таким действиям в случае угрозы со стороны России. Причины столь резкой смены риторики Трампа пока остаются неясными. Сам он заявил, что теперь полностью проинформирован о ходе войны в Украине. Президент Зеленский, в свою очередь, дал понять, что американский лидер действительно погрузился в суть конфликта. Выступая на пресс-конференции, глава украинского государства охарактеризовал изменение позиции Трампа как «значительный поворот» и поблагодарил его за личные усилия по поиску путей прекращения войны. Однако известный чешский политолог и журналист Ондра Соукуп в интервью haqqin.az призвал не торопиться с выводами.

«Трамп — человек непредсказуемый, часто меняет своё мнение, и прежде чем говорить о стратегическом развороте американской администрации, стоит подождать хотя бы две недели», — считает Соукуп. Он также отметил, что в нынешних заявлениях Трампа звучат совершенно иные интонации по сравнению с теми, что использовались с момента его инаугурации в январе. Как подчёркивает политолог, американский президент ещё ни разу не говорил о России в столь уничижительном тоне. По словам Трампа, Россия ведёт войну уже три с половиной года — конфликт, который «настоящая военная держава могла бы завершить менее чем за неделю». Он предсказал: когда россияне «увидят, что невозможно заправить машину из-за длинных очередей и ощутят другие последствия военной экономики», Украина сможет вернуть контроль над всей своей территорией. По мнению Трампа, у Путина и России серьёзные экономические проблемы, и именно сейчас Украина должна действовать. Он пообещал продолжить поставки вооружений странам НАТО, подчеркнув, что Североатлантический альянс может распоряжаться этим оружием по своему усмотрению. При этом он назвал Россию «бумажным тигром» — термин, который ранее в отношении Москвы никогда не использовал.

«До последнего времени Трамп, несмотря на растущее напряжение, ограничивался лишь выражением недовольства атаками России на украинские города, подчёркивая, что «всё больше теряет терпение». Теперь же риторика стала значительно жёстче», — констатирует Соукуп. Комиссар по иностранным делам Европейского союза Кая Каллас приветствовала новые заявления Трампа, заявив в кулуарах Генассамблеи: «Мы настроены к этому очень позитивно». Она добавила, что считает позицию Трампа верной: «Да, мы должны прекратить покупать российские энергоносители, — подтвердила Каллас. — И да, Украина должна выиграть эту войну». По её словам, отказ Европы от импорта российских ресурсов может стать сигналом для США к введению карательных пошлин против Москвы. Среди возможных мер называются немедленное прекращение импорта нефти и газа, а также введение пошлин до 100 процентов на товары из Китая — страны, которая после начала войны стала одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей. Впрочем, вопрос о реализации подобных шагов остаётся открытым. В интервью Ондра Соукуп также отметил, что Трамп, судя по всему, осознал: Владимир Путин не стремится к реальному прекращению конфликта. Это, по мнению политолога, стало личным вызовом для президента США, стремящегося закрепить за собой имидж великого миротворца.

«Заявления Трампа о «бумажном тигре», ослабленной экономике и неэффективной армии России крайне болезненны для Кремля, поскольку ставят под сомнение статус страны как великой державы, — подчеркнул Соукуп. — Возможно, Трамп даже не осознаёт, насколько сильно он задел Путина, затронув столь чувствительные для него темы. Это сильный ход, показавший, что после всех встреч и звонков за последние полгода Трамп наконец понял реальные возможности России и пришёл к выводу, что её сила — иллюзия. Практически это означает, что Украина может рассчитывать на сохранение американской поддержки как в военном, так и в санкционном плане». Политолог напомнил, что ещё весной существовали опасения, что Трамп откажется от поддержки Киева и сосредоточится на реализации масштабных экономических проектов с участием Москвы. Сейчас же он заявляет прямо противоположное: при поддержке ЕС и НАТО Украина способна вернуть все оккупированные территории. При этом, как отмечают эксперты, Трамп сознательно разделяет понятия НАТО и США. Для него это не одно и то же: он говорит о поставках оружия «странам НАТО», которые затем могут передавать его Украине, в то время как США, по словам Трампа, будут просто «продавать вооружения, не вмешиваясь в то, как они будут использоваться». Такой подход позволяет Трампу демонстрировать поддержку Украины, не вовлекая напрямую Соединённые Штаты в конфликт. Как отмечает Соукуп, «это гораздо более благоприятная ситуация, чем та, что наблюдалась в марте, когда казалось, что Трамп может вовсе прекратить поддержку Украины».