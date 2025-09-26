USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Дания не решилась обвинить Россию

10:26 482

Дания не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал. Об этом заявил глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен, передает TV2.

Он отметил, что военные Дании не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей.

«Если нейтрализация произойдет с ошибками, у нас будет очень громкая дискуссия о том, кто ответственен за то, что дрон упал на дом», – сказал Поульсен.

Он добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.

Командующий датской армией генерал Михаэль Хюльгор добавил, что нет особого смысла сбивать дроны, когда их много. По его словам, гораздо важнее собрать данные и найти лиц, причастных к этому инциденту.

Ранее сообщалось, что неизвестные БПЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло поздно вечером 22 сентября, затем беспилотники появились 23 сентября над копенгагенским аэропортом «Каструп», из-за чего аэропорт пришлось временно закрывать.

25 сентября аналогичный инцидент произошел в аэропорту Ольборга, а впоследствии стало известно о появлении дронов и вблизи других аэропортов - в Эсбьерге, Сендерборге и на авиабазе «Скридструп», где дислоцированы истребители F-16 и F-35. Полиция подтвердила, что речь идет не о частных или коммерческих аппаратах.

Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 1354
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9126
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
10:48 1524
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 805
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 10502
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9024
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 1773
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
07:01 4057
Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 7351
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 6092
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 3813

ЭТО ВАЖНО

Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 1354
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9126
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
10:48 1524
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 805
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 10502
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9024
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 1773
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
07:01 4057
Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 7351
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 6092
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 3813
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться