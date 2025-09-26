Дания не решилась обвинить Россию

Дания не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал. Об этом заявил глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен, передает TV2.

Он отметил, что военные Дании не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей.

«Если нейтрализация произойдет с ошибками, у нас будет очень громкая дискуссия о том, кто ответственен за то, что дрон упал на дом», – сказал Поульсен.

Он добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.

Командующий датской армией генерал Михаэль Хюльгор добавил, что нет особого смысла сбивать дроны, когда их много. По его словам, гораздо важнее собрать данные и найти лиц, причастных к этому инциденту.

Ранее сообщалось, что неизвестные БПЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло поздно вечером 22 сентября, затем беспилотники появились 23 сентября над копенгагенским аэропортом «Каструп», из-за чего аэропорт пришлось временно закрывать.

25 сентября аналогичный инцидент произошел в аэропорту Ольборга, а впоследствии стало известно о появлении дронов и вблизи других аэропортов - в Эсбьерге, Сендерборге и на авиабазе «Скридструп», где дислоцированы истребители F-16 и F-35. Полиция подтвердила, что речь идет не о частных или коммерческих аппаратах.