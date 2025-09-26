МИД Казахстана возглавил бывший посол в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Нуртлеу от должности заместителя премьер-министра — министра иностранных дел и назначил его своим помощником по международным делам. Об этом говорится в тексте указа Токаева.
«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы помощником президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освободив от ранее занимаемой должности», – отмечается в тексте указа Токаева, опубликованном его пресс-службой.
Одновременно опубликован указ о назначении на пост главы МИД Ермека Кошербаева, который ранее работал послом в России.
«Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», –говорится в тексте указа.
До нового назначения Кошербаев занимал пост вице-премьера. Ранее он руководил Восточно-Казахстанской областью, а в 2020–2023 годах представлял Казахстан в России в качестве посла.