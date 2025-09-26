USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Поляки захотели ядерное оружие

10:39 347

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.

«Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным сделать все возможное для обеспечения безопасности Польши», - сказал Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

«Кроме того, потенциальное ядерное оружие у польского государства не увеличит риск конфликта или агрессии, а укрепит нашу безопасность», - подчеркнул он.

В рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Помимо США, собственным ядерным оружием обладают такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.

Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 1358
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9126
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
10:48 1529
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 808
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 10505
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9025
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 1779
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
07:01 4059
Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 7355
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 6093
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 3813

