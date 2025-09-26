Поляки захотели ядерное оружие

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться включения страны в программу НАТО Nuclear Sharing по размещению ядерного оружия.

«Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным сделать все возможное для обеспечения безопасности Польши», - сказал Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

«Кроме того, потенциальное ядерное оружие у польского государства не увеличит риск конфликта или агрессии, а укрепит нашу безопасность», - подчеркнул он.

В рамках программы Nuclear Sharing ядерное оружие США размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Помимо США, собственным ядерным оружием обладают такие страны НАТО, как Франция и Великобритания.