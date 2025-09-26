USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Южные корейцы обстреляли северных

10:42 443

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР из-за того, что оно нарушило Северную разграничительную линию (NLL) в Желтом море, которую южнокорейские власти считают фактической морской границей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Южнокорейские военные, следившие за продвижением северокорейского корабля к Северной разграничительной линии, выпустили предупреждающие сигналы, однако судно пересекло линию. В связи с этим южнокорейский военный корабль произвел около 60 предупредительных выстрелов», — отмечается в публикации.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, 140-метровое северокорейское судно пересекло NLL около пограничного южнокорейского острова Пэннёндо в 5:06 утра (25 сентября 23:06 по мск) и оставалось на южной стороне в течение часа.

Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 1359
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9128
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
10:48 1533
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 811
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 10507
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9025
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 1781
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
07:01 4059
Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14 7356
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли объектив haqqin.az
03:06 6094
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция объектив haqqin.az
02:57 3813

