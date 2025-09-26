USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

ЕС накажет Россию

10:48 813

Еврокомиссия предложила предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» на сумму в €140 млрд, сформированный за счет замороженных российских активов на Западе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕК.

По данным издания, Еврокомиссия уже проинформировала страны ЕС о своем предложении. Вопрос планируется обсудить в пятницу на встрече послов Евросоюза, а на следующей неделе – на саммите европейских лидеров в Копенгагене.

Politico уточняет, что средства предполагается направлять поэтапно, в том числе на военное сотрудничество и поддержку украинского бюджета.

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не планирует конфисковывать замороженные российские активы, однако намерен использовать их в качестве основы для кредитования Украины.

Наибольшая часть этих активов – свыше €200 млрд – заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Компания не раз высказывалась против их экспроприации, предупреждая о возможных ответных мерах со стороны России, включая судебные иски и арест европейских или бельгийских активов за рубежом.

