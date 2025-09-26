USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»

10:48

Вооруженные силы Украины на Покровском направлении окружили российские подразделения сразу в трех «котлах», лишив их путей отхода. Об этом сообщают российские военкоры.

По их данным, украинские дроны отслеживают и уничтожают российские конвои, что фактически перекрывает пути снабжения. За последнее время украинским военным удалось освободить более 330 квадратных километров территории и 16 населенных пунктов.

Отмечается, что позиции российских войск оказались отрезаны от логистики, а попытки перебросить подкрепления заканчиваются их уничтожением.

Между тем в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что армия РФ не контролирует ни один район Купянска, но диверсионная и разведывательная активность в городе остается высокой. Российские заградительные войска заставляют солдат переправляться через реку под угрозой расстрела.

Один из российских военных блогеров заявляет, что командование 44-го армейского корпуса России отдает приоритет обеспечению материальных удобств, включая интернет, отопление и другие, двух передовых командных пунктов своего 30-го мотострелкового полка в лесах Сумской области.

По его словам, это делается за счет российских солдат на других передовых позициях, в частности, заставляя российских солдат тратить свои низкие зарплаты на средства для обогрева. Передовые позиции российских войск недостаточно укреплены для защиты от ударов ВСУ.

Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
25 сентября 2025, 21:24
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
10:48
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины
00:59
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
01:30
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
09:54
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
В Азербайджане начинаются Игры СНГ
07:01
Громкое задержание в Стамбуле
Громкое задержание в Стамбуле
03:14
Мать обнимает сына, которого спасли
Мать обнимает сына, которого спасли
03:06
Чучело-коррупция
Чучело-коррупция
02:57

