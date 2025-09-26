Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»

Отмечается, что позиции российских войск оказались отрезаны от логистики, а попытки перебросить подкрепления заканчиваются их уничтожением.

По их данным, украинские дроны отслеживают и уничтожают российские конвои, что фактически перекрывает пути снабжения. За последнее время украинским военным удалось освободить более 330 квадратных километров территории и 16 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины на Покровском направлении окружили российские подразделения сразу в трех «котлах», лишив их путей отхода. Об этом сообщают российские военкоры.

Между тем в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорится, что армия РФ не контролирует ни один район Купянска, но диверсионная и разведывательная активность в городе остается высокой. Российские заградительные войска заставляют солдат переправляться через реку под угрозой расстрела.

Один из российских военных блогеров заявляет, что командование 44-го армейского корпуса России отдает приоритет обеспечению материальных удобств, включая интернет, отопление и другие, двух передовых командных пунктов своего 30-го мотострелкового полка в лесах Сумской области.

По его словам, это делается за счет российских солдат на других передовых позициях, в частности, заставляя российских солдат тратить свои низкие зарплаты на средства для обогрева. Передовые позиции российских войск недостаточно укреплены для защиты от ударов ВСУ.