Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Белый дом предупредил Нетаньяху

11:05 499

Администрация президента США Дональда Трампа призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поддержать план Вашингтона по завершению войны в Газе, предупреждая, что затягивание конфликта может усилить международную изоляцию Израиля. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации портала, подобная позиция была озвучена во время встречи в Нью-Йорке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятем Трампа Джареда Кушнера с Нетаньяху и министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

«Белый дом доносит до Нетаньяху, что продолжение войны еще больше изолирует Израиль, а ее прекращение будет иметь обратный эффект», – сообщил Axios источник.

Издание отмечает, что администрация США активно настаивает на поддержке израильским премьером плана Трампа по прекращению конфликта в палестинском анклаве. При этом встреча между Нетаньяху и самим американским лидером для обсуждения этого плана и дальнейших шагов в секторе Газа намечена на понедельник.

Ранее в четверг в Белом доме Дональд Трамп заявил журналистам, что не допустит аннексии Западного берега реки Иордан со стороны Израиля.

«Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег... Достаточно. Пора остановиться», – указал президент США, добавив, что обсуждал этот вопрос напрямую с Нетаньяху.

Axios полагает, что подобные публичные заявления Трампа, «вероятно, поставят крест на планах Нетаньяху по аннексии».

Портал напомнил, что во вторник Трамп встретился с лидерами и высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана, попросив их поддержать его план по прекращению войны в секторе Газа. В ответ арабские лидеры выдвинули ряд условий, в том числе требование, чтобы Израиль отказался от аннексии частей Западного берега реки Иордан и анклава. Как отмечает Axios, Трамп ясно дал понять, что намерен заблокировать любые попытки Израиля реализовать такие планы.

