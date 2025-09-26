Cостоялся семинар «Женщины в кибербезопасности: карьера и образование»

Мероприятие «Женщины в кибербезопасности: карьера и образование», организованное при содействии Центра кибербезопасности, организации Women in Cybersecurity Azerbaijan и Texio Academy, а также при участии PASHA Holding, стало вдохновляющей площадкой для девушек, стремящихся развиваться в этой области.

В семинаре приняли участие около 100 человек — студентки, молодые специалисты и профессионалы, желающие развиваться в сфере кибербезопасности. В рамках панельных дискуссий были обсуждены истории успеха, возможности получения стипендий, волонтёрские программы и профессиональные вызовы.

Отметим, что от PASHA Holding на мероприятии присутствовала менеджер по информационной безопасности Сона Талыбова.

PASHA Holding продолжает поддерживать развитие сообщества кибербезопасности в Азербайджане. Подобные инициативы вдохновляют женщин увереннее строить карьеру в данной сфере и находить свой профессиональный путь.