Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Немцы наладят выпуск Patriot

11:31 800

Европейский производитель MBDA планирует расширить производство ракет Patriot и запустить выпуск пусковых установок на новом заводе в Германии. Об этом заявил управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд в интервью Reuters.

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания заключили контракт на сумму 5,1 млрд евро с совместным предприятием Raytheon и MBDA на поставку до тысячи ракет.

Новый завод в Баварии должен вдвое увеличить мощности по выпуску модернизированных ракет PAC 2, предназначенных для перехвата тактических баллистических целей.

«Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года и обеспечить первые поставки в начале 2027 года», – сказал Готтшильд.

Он не раскрыл мощность завода, ссылаясь на соображения безопасности, однако подчеркнул, что предприятие сможет выполнить дополнительные заказы.

Директор также отметил, что MBDA обладает необходимыми техническими возможностями для производства пусковых установок Patriot, хотя ранее компания занималась лишь их обслуживанием и ремонтом.

«Мы можем это сделать. Это лишь вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon – и пожеланий заказчика, будь то бундесвер или другие клиенты», – отметил он.

MBDA также рассматривает участие в проекте разработки высокоточной ракеты с дальностью свыше 2000 км – инициативе, запущенной Великобританией и Германией в мае, но пока не имеющей точных сроков запуска.

Одновременно компания работает над компактными перехватывающими боеприпасами для борьбы с низколетящими дронами. MBDA рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на разработку концепции ракеты DefendAir до конца года.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 195
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 908
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 563
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 982
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2666
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4569
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1964
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11443
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9344
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

