Немцы наладят выпуск Patriot

Европейский производитель MBDA планирует расширить производство ракет Patriot и запустить выпуск пусковых установок на новом заводе в Германии. Об этом заявил управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд в интервью Reuters.

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания заключили контракт на сумму 5,1 млрд евро с совместным предприятием Raytheon и MBDA на поставку до тысячи ракет.

Новый завод в Баварии должен вдвое увеличить мощности по выпуску модернизированных ракет PAC 2, предназначенных для перехвата тактических баллистических целей.

«Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года и обеспечить первые поставки в начале 2027 года», – сказал Готтшильд.

Он не раскрыл мощность завода, ссылаясь на соображения безопасности, однако подчеркнул, что предприятие сможет выполнить дополнительные заказы.

Директор также отметил, что MBDA обладает необходимыми техническими возможностями для производства пусковых установок Patriot, хотя ранее компания занималась лишь их обслуживанием и ремонтом.

«Мы можем это сделать. Это лишь вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon – и пожеланий заказчика, будь то бундесвер или другие клиенты», – отметил он.

MBDA также рассматривает участие в проекте разработки высокоточной ракеты с дальностью свыше 2000 км – инициативе, запущенной Великобританией и Германией в мае, но пока не имеющей точных сроков запуска.

Одновременно компания работает над компактными перехватывающими боеприпасами для борьбы с низколетящими дронами. MBDA рассчитывает заключить с правительством Германии контракт на разработку концепции ракеты DefendAir до конца года.