Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

У Бердымухамедова попросили перестать повышать зарплаты и пенсии

11:32 1907

У председателя Халк Маслахаты (парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова попросили «прекратить систематическое повышение» зарплат, пенсий, государственных пособий и стипендий. С подобным предложением выступил «почетный старейшина» страны Язмырат Атамырадов.

«Подобных льгот нет ни в одной стране мира, и сегодня каждая семья получает все необходимое», – отметил Атамырадов.

В связи с этим он предложил временно приостановить дальнейшее повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий, и обратился к Бердымухаммедову с просьбой поддержать эту инициативу. По словам старейшины, сэкономленные средства «стоит направить на развитие страны». Бердымухамедов поблагодарил за предложение, но решение пока не принято.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 198
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 910
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 563
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 983
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2666
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4571
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1966
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11445
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9344
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

