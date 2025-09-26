У Бердымухамедова попросили перестать повышать зарплаты и пенсии

У председателя Халк Маслахаты (парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова попросили «прекратить систематическое повышение» зарплат, пенсий, государственных пособий и стипендий. С подобным предложением выступил «почетный старейшина» страны Язмырат Атамырадов.

«Подобных льгот нет ни в одной стране мира, и сегодня каждая семья получает все необходимое», – отметил Атамырадов.

В связи с этим он предложил временно приостановить дальнейшее повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий, и обратился к Бердымухаммедову с просьбой поддержать эту инициативу. По словам старейшины, сэкономленные средства «стоит направить на развитие страны». Бердымухамедов поблагодарил за предложение, но решение пока не принято.