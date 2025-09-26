USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Ахмедов вернул деньги и отделался условным сроком

Инара Рафикгызы
11:59 1109

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось уголовное дело против 46-летнего Эмиля Ахмедова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Как передает судебный репортер haqqin.az, потерпевшей стала Гюнай Керимова — руководитель сети магазинов Eurolux. Она продала квартиру за 365 тысяч манатов, часть потратила, а 289 тысяч решила перевести в доллары. Финансовый директор ее компании Бахруз Мамедов с этой целью передал сумму знакомому — Эмилю Ахмедову, который, однако, часть денег присвоил.

Ахмедова обвинили по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана и посадили под домашний арест. На суде свою вину он не признал, заявив, что частично компенсировал ущерб — передал два автомобиля и квартиру.

Керимова рассказала, что Мамедов заранее ее предупредил: деньги он передаст Ахмедову, который обещал обменять их и вернуть на следующий день. Однако через два дня Мамедов принес лишь 60 тысяч долларов вместо полагающихся 170 тысяч. Оставшуюся сумму Ахмедов обещал вернуть позже, однако этого так и не произошло. Тогда Керимова попросила Мамедова подать жалобу в правоохранительные органы, что тот и сделал. Позже потерпевшая заявила в суде, что ущерб возмещен и она примирилась с обвиняемым.

Эмиль Ахмедов был приговорен к пяти годам лишения свободы, наказание при этом признали условным с двухлетним испытательным сроком.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 198
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 910
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 563
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 983
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2667
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4572
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1966
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11445
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9344
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

