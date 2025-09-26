Ахмедов вернул деньги и отделался условным сроком

Как передает судебный репортер haqqin.az, потерпевшей стала Гюнай Керимова — руководитель сети магазинов Eurolux. Она продала квартиру за 365 тысяч манатов, часть потратила, а 289 тысяч решила перевести в доллары. Финансовый директор ее компании Бахруз Мамедов с этой целью передал сумму знакомому — Эмилю Ахмедову, который, однако, часть денег присвоил.

Ахмедова обвинили по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана и посадили под домашний арест. На суде свою вину он не признал, заявив, что частично компенсировал ущерб — передал два автомобиля и квартиру.

Керимова рассказала, что Мамедов заранее ее предупредил: деньги он передаст Ахмедову, который обещал обменять их и вернуть на следующий день. Однако через два дня Мамедов принес лишь 60 тысяч долларов вместо полагающихся 170 тысяч. Оставшуюся сумму Ахмедов обещал вернуть позже, однако этого так и не произошло. Тогда Керимова попросила Мамедова подать жалобу в правоохранительные органы, что тот и сделал. Позже потерпевшая заявила в суде, что ущерб возмещен и она примирилась с обвиняемым.

Эмиль Ахмедов был приговорен к пяти годам лишения свободы, наказание при этом признали условным с двухлетним испытательным сроком.