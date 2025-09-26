USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Грязевой поток угрожает жителям села Лаза

видео
Ульвия Худиева, собкор
11:57 983

В селе Лаза Гусарского района после сильных ливней образовался грязевой селевой поток, который продолжается уже четвертый день и нанес серьезный ущерб. Несколько домов были эвакуированы из-за угрозы, движение на дорогах затруднено.

Жители села сообщили haqqin.az, что река Лаза, начинающаяся с горного массива «Гызылгая» и проходящая через центр села, вышла из русла. Грязевой поток сделал невозможным пеший переход с одной части села в другую.

По словам одного из сельчан Халида Мамедова, в последний раз подобное происшествие случилось несколько лет назад, также в сентябре. По его словам, река Лаза каждый год несколько раз выходит из берегов, несет ил и грязевой поток. Но в этом году течение оказалось особенно сильным, и несмотря на то, что уже несколько дней работает тяжелая техника, устранить последствия полностью пока не удается.

Другой житель села рассказал, что почти все дороги в деревне покрыты илом и людям приходится ночевать у соседей.

«Мы боимся ночевать дома, так как вчера вечером верхние дома затопило. Поток дошел и до наших домов. Мы начали выносить вещи, чтобы хотя бы телевизор и холодильник не пострадали», — добавил житель.

По словам сельчан, ночью представители соответствующих ведомств прибыли в село, были созданы дежурные бригады. Жители домов, находящихся в зоне риска, были эвакуированы, скот переведен в другие места.

В пресс-службе МЧС в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что с первого дня происшествия в селе Лаза на месте работают представители соответствующих структур министерства. Сотрудники ведомства совместно с другими государственными структурами проводят необходимые мероприятия. Ситуация находится под контролем.

Министерство экологии и природных ресурсов, в свою очередь, предупредило об ухудшении погодных условий, ожидающихся дождях и ветре.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 198
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 910
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 563
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 984
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2667
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4572
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1966
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11445
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9344
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

ЭТО ВАЖНО

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 198
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 910
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 563
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 984
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2667
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4572
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1966
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11445
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9344
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться