Грязевой поток угрожает жителям села Лаза

В селе Лаза Гусарского района после сильных ливней образовался грязевой селевой поток, который продолжается уже четвертый день и нанес серьезный ущерб. Несколько домов были эвакуированы из-за угрозы, движение на дорогах затруднено.

Жители села сообщили haqqin.az, что река Лаза, начинающаяся с горного массива «Гызылгая» и проходящая через центр села, вышла из русла. Грязевой поток сделал невозможным пеший переход с одной части села в другую.

По словам одного из сельчан Халида Мамедова, в последний раз подобное происшествие случилось несколько лет назад, также в сентябре. По его словам, река Лаза каждый год несколько раз выходит из берегов, несет ил и грязевой поток. Но в этом году течение оказалось особенно сильным, и несмотря на то, что уже несколько дней работает тяжелая техника, устранить последствия полностью пока не удается.

Другой житель села рассказал, что почти все дороги в деревне покрыты илом и людям приходится ночевать у соседей.

«Мы боимся ночевать дома, так как вчера вечером верхние дома затопило. Поток дошел и до наших домов. Мы начали выносить вещи, чтобы хотя бы телевизор и холодильник не пострадали», — добавил житель.

По словам сельчан, ночью представители соответствующих ведомств прибыли в село, были созданы дежурные бригады. Жители домов, находящихся в зоне риска, были эвакуированы, скот переведен в другие места.

В пресс-службе МЧС в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что с первого дня происшествия в селе Лаза на месте работают представители соответствующих структур министерства. Сотрудники ведомства совместно с другими государственными структурами проводят необходимые мероприятия. Ситуация находится под контролем.

Министерство экологии и природных ресурсов, в свою очередь, предупредило об ухудшении погодных условий, ожидающихся дождях и ветре.