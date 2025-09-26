USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

12:00 1092

Birbank расширяет спектр уникальных возможностей для своих клиентов. Теперь платежи, совершаемые с использованием зарплатных и пенсионных карт, принадлежащих Kapital Bank, приносят бонусы. Для этого достаточно выбрать подходящие категории бонусов в мобильном приложении Birbank.

Бонусы ежемесячно обновляются и дают пользователям возможность получать вознаграждения по 4 различным направлениям. К этим категориям относятся оплата телефона, интернета, коммунальных и телевизионных услуг, а также покупки в маркетах, расходы в кафе и ресторанах, услуги такси, аптеки, отели, автозаправочные станции и другие сервисы.

Накопленные бонусы можно использовать через мобильное приложение Birbank для оплаты коммунальных и мобильных услуг, а также в m10, Birmarket, BakıKart QR, Trendyol и тысячах партнёрских магазинов. Нововведение, которое вводится поэтапно начиная с сентября, вскоре станет доступно ещё большему количеству клиентов.

Подробную информацию можно найти на сайте: birbonus.az.

Bir Bonus – единая программа лояльности экосистемы Bir. Она позволяет пользователям зарабатывать и использовать бонусы вместе с Birbank, m10, Birmarket и другими брендами экосистемы, а также в тысячах партнёрских точек. Клиенты экосистемы автоматически подключаются к программе Bir Bonus и получают возможность воспользоваться всеми её преимуществами. Бонусы можно легко использовать – от билетов BakıKart до заказов на Trendyol и покупок в Birmarket или пополнения мобильного баланса.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 200
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 911
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 563
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 984
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2667
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4572
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1966
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11445
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9344
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

