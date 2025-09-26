В Азербайджане обсудили стратегию развития на 2027–2030 годы

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева состоялось очередное заседание Подгруппы по инклюзивному социальному развитию и социальной защите, созданной постановлением Кабинета Министров для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы», сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Руководитель рабочей группы, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев отметил, что, опираясь на утвержденные распоряжением главы государства «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», в стране успешно продолжается динамичное социально-экономическое развитие.

Министр отметил, что в рамках пятого пакета социальных реформ в 2025 году были значительные повышения зарплат, пенсий, пособий и других социальных выплат.

Также было сказано, что стратегия на 2027–2030 годы будет направлена на продолжение успехов во всех сферах: трудовой занятости, социальной защиты, реабилитации, социальных услуг и развитии инклюзивного общества.

На заседании подгруппы рассмотрели современные вызовы и предложения по подготовке проекта стратегии. Обсуждались работы подгруппы и предстоящие задачи.