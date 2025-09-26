В Израиле обвинили американца в шпионаже на Иран

Государственная прокуратура Израиля обвинила 49-летнего Яакова Перла, гражданина США с израильским паспортом, в сотрудничестве с иранскими спецслужбами с целью нанесения ущерба стране. Об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно обвинительному заключению, Перл по указанию иранского куратора фотографировал дом бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и передавал сведения о размещении охраны у резиденции министра национальной безопасности и депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

В последние годы он проживал в Марокко и входил в общину сатмарских хасидов, придерживающихся мнения, что существование Израиля противоречит религии и является «богохульством». В 2023–2024 годах Перл установил контакт с представителями Ирана через Telegram и вскоре был завербован агентом, который пообещал ему ежемесячные выплаты в несколько тысяч долларов и поддерживал с ним постоянную связь.

Следствие утверждает, что Перл пытался привлечь новых агентов для работы на Иран внутри Израиля, однако безуспешно. После этого он обновил израильский паспорт и въехал в страну для выполнения заданий. Помимо наблюдения за домами Халеви и Бен-Гвира, он собирал информацию об организации, занимающейся привлечением евреев на Храмовую гору. В обвинении указано, что за свои действия он получил от иранской стороны не менее 15 тысяч долларов в криптовалюте.

Прокуратура подчеркивает, что Перл регулярно консультировал иранскую разведку по выполнению поручений, открыто гордился своей деятельностью и не собирался от нее отказываться.

Перлу предъявлены обвинения в пособничестве врагу во время войны, передаче информации с намерением нанести вред государственной безопасности.