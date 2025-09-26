USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

В Израиле обвинили американца в шпионаже на Иран

12:11

Государственная прокуратура Израиля обвинила 49-летнего Яакова Перла, гражданина США с израильским паспортом, в сотрудничестве с иранскими спецслужбами с целью нанесения ущерба стране. Об этом сообщают израильские СМИ.

Согласно обвинительному заключению, Перл по указанию иранского куратора фотографировал дом бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и передавал сведения о размещении охраны у резиденции министра национальной безопасности и депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.

В последние годы он проживал в Марокко и входил в общину сатмарских хасидов, придерживающихся мнения, что существование Израиля противоречит религии и является «богохульством». В 2023–2024 годах Перл установил контакт с представителями Ирана через Telegram и вскоре был завербован агентом, который пообещал ему ежемесячные выплаты в несколько тысяч долларов и поддерживал с ним постоянную связь.

Следствие утверждает, что Перл пытался привлечь новых агентов для работы на Иран внутри Израиля, однако безуспешно. После этого он обновил израильский паспорт и въехал в страну для выполнения заданий. Помимо наблюдения за домами Халеви и Бен-Гвира, он собирал информацию об организации, занимающейся привлечением евреев на Храмовую гору. В обвинении указано, что за свои действия он получил от иранской стороны не менее 15 тысяч долларов в криптовалюте.

Прокуратура подчеркивает, что Перл регулярно консультировал иранскую разведку по выполнению поручений, открыто гордился своей деятельностью и не собирался от нее отказываться. 

Перлу предъявлены обвинения в пособничестве врагу во время войны, передаче информации с намерением нанести вред государственной безопасности.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 210
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 916
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 565
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 985
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2668
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9553
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4582
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1969
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11447
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

