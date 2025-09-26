USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Выборы в Молдове: «между войной и миром»

считают в Кишиневе
12:20 565

Лидер проевропейской партии власти Молдовы «Действие и Солидарность» (PAS) Игорь Гросу считает, что парламентские выборы 28 сентября поставили перед гражданами выбор между войной и миром. Так он сказал в интервью агентству AP.

По словам Гросу, результаты этих выборов определят будущее Молдовы не только на ближайшие четыре, но и на многие годы вперед.

У партии PAS сильное парламентское большинство с 2021 года, но она рискует потерять его на воскресных выборах.

Гросу, который также является спикером парламента, заявил, что воскресные выборы – это уже не просто выбор между Востоком и Западом, а выбор между миром и войной: «Мир означает ЕС, а война означает Россию. Ситуация стала очень острой, очень упрощенной».

«Это экзистенциальные выборы на распутье. Нет среднего пути, нет среднего варианта», – добавил спикер.

Гросу подчеркнул, что ставки очень высоки, поскольку Россия, по его словам, может замедлить или потенциально сорвать путь Молдовы в ЕС.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 214
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 917
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 566
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 986
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2668
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9554
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4588
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1971
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11447
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

