Выборы в Молдове: «между войной и миром»

Лидер проевропейской партии власти Молдовы «Действие и Солидарность» (PAS) Игорь Гросу считает, что парламентские выборы 28 сентября поставили перед гражданами выбор между войной и миром. Так он сказал в интервью агентству AP.

По словам Гросу, результаты этих выборов определят будущее Молдовы не только на ближайшие четыре, но и на многие годы вперед.

У партии PAS сильное парламентское большинство с 2021 года, но она рискует потерять его на воскресных выборах.

Гросу, который также является спикером парламента, заявил, что воскресные выборы – это уже не просто выбор между Востоком и Западом, а выбор между миром и войной: «Мир означает ЕС, а война означает Россию. Ситуация стала очень острой, очень упрощенной».

«Это экзистенциальные выборы на распутье. Нет среднего пути, нет среднего варианта», – добавил спикер.

Гросу подчеркнул, что ставки очень высоки, поскольку Россия, по его словам, может замедлить или потенциально сорвать путь Молдовы в ЕС.