Новая политика США: моя хата с краю

Пентагон сосредоточит особое внимание на Западном полушарии, при этом Китай останется главным приоритетом США в области безопасности, сообщает Military Times со ссылкой на официальные источники.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщал, что в своей стратегии Пентагон намерен сместить акцент со «сдерживания» Китая и России в пользу борьбы с внутренними угрозами и укрепления безопасности в Западном полушарии.

«Министерство сделает своим приоритетом защиту родины и Западного полушария... Противодействие Китаю останется ключевым интересом национальной безопасности в новой стратегии национальной обороны», – говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц.

Один из собеседников издания отметил, что новая стратегия предусматривает повышение эффективности вооруженных сил, сдерживание агрессии, противодействие соперникам и защиту американских границ. Другой источник подчеркнул, что документ не означает полный отказ от фокуса на Китае – Пентагон намерен использовать усиленное внимание к Западному полушарию для противодействия активности КНР в Латинской Америке.