Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Новая политика США: моя хата с краю

12:20 449

Пентагон сосредоточит особое внимание на Западном полушарии, при этом Китай останется главным приоритетом США в области безопасности, сообщает Military Times со ссылкой на официальные источники.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщал, что в своей стратегии Пентагон намерен сместить акцент со «сдерживания» Китая и России в пользу борьбы с внутренними угрозами и укрепления безопасности в Западном полушарии.

«Министерство сделает своим приоритетом защиту родины и Западного полушария... Противодействие Китаю останется ключевым интересом национальной безопасности в новой стратегии национальной обороны», – говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц.

Один из собеседников издания отметил, что новая стратегия предусматривает повышение эффективности вооруженных сил, сдерживание агрессии, противодействие соперникам и защиту американских границ. Другой источник подчеркнул, что документ не означает полный отказ от фокуса на Китае – Пентагон намерен использовать усиленное внимание к Западному полушарию для противодействия активности КНР в Латинской Америке.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 218
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 920
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 567
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 986
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2669
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9554
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4593
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1972
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11451
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2682

