Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле

В последние месяцы израильские силовые структуры отметили значительный прогресс в развитии возможностей хуситов в Йемене как в самостоятельном производстве современных дальнобойных дронов и ракет при помощи Ирана, так и в использовании подземных сооружений для их производства и хранения, пишет израильское издание Ynet.

По мере того как ВВС Израиля усиливают атаки на морские порты хуситов и тем самым пресекают поставки оружия из Ирана, укрепляется иранская модель опоры на производство средств самообороны, в основном тяжелых, точных ракет и взрывных дронов, которые летают на небольшой высоте, и их трудно обнаружить. Этот иранский метод применяется его доверенными лицами по всему Ближнему Востоку, чтобы не зависеть от внешних поставок.

Угроза хуситов, как выяснилось, заключается не только в запуске ракет и дронов. Армия Израиля также внимательно следит за планом - имитацией вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года в рамках широкомасштабной операции, которая может начаться с востока, из Иордании или Сирии, или с обеих сторон одновременно.

Израильская разведка отслеживает процесс вербовки и подготовки местных вооруженных хуситов, к операции получившей название «Иерусалимское наводнение». Ее цель - подготовить этих бойцов к вторжению на территорию Израиля в составе тысяч или десятков тысяч боевиков для проведения массовых убийств до достижения Иерусалима. Курсы проводятся в Йемене, но предполагается, что если план будет реализован, то он будет осуществляться из Иордании с целью замести следы.

Рекомендация израильского Разведуправления, особенно после 7 октября 2023 года, заключается в том, что даже во время прекращения огня в секторе Газа Израиль не должен прекращать нападения на хуситов.