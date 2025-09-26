USD 1.7000
В последние месяцы израильские силовые структуры отметили значительный прогресс в развитии возможностей хуситов в Йемене как в самостоятельном производстве современных дальнобойных дронов и ракет при помощи Ирана, так и в использовании подземных сооружений для их производства и хранения, пишет израильское издание Ynet. 

По мере того как ВВС Израиля усиливают атаки на морские порты хуситов и тем самым пресекают поставки оружия из Ирана, укрепляется иранская модель опоры на производство средств самообороны, в основном тяжелых, точных ракет и взрывных дронов, которые летают на небольшой высоте, и их трудно обнаружить. Этот иранский метод применяется его доверенными лицами по всему Ближнему Востоку, чтобы не зависеть от внешних поставок.

Угроза хуситов, как выяснилось, заключается не только в запуске ракет и дронов. Армия Израиля также внимательно следит за планом - имитацией вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года в рамках широкомасштабной операции, которая может начаться с востока, из Иордании или Сирии, или с обеих сторон одновременно.

Израильская разведка отслеживает процесс вербовки и подготовки местных вооруженных хуситов, к операции получившей название «Иерусалимское наводнение». Ее цель - подготовить этих бойцов к вторжению на территорию Израиля в составе тысяч или десятков тысяч боевиков для проведения массовых убийств до достижения Иерусалима. Курсы проводятся в Йемене, но предполагается, что если план будет реализован, то он будет осуществляться из Иордании с целью замести следы.

Рекомендация израильского Разведуправления, особенно после 7 октября 2023 года, заключается в том, что даже во время прекращения огня в секторе Газа Израиль не должен прекращать нападения на хуситов.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 220
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 923
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 567
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 986
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2669
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9555
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4596
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1973
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11453
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2683
