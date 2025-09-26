Суд рассмотрит дело лжедоктора Ильясовой

В Ясамальский районный суд направлено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью в результате незаконного медицинского вмешательства.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на прокуратуру Ясамальского района, расследование началось после обращения гражданки Милы Алибековой, пострадавшей от действий Ульвии Ильясовой.
Следствие установило, что Ильясова, не имея медицинского образования и соответствующей лицензии, проводила незаконные хирургические и эстетические процедуры. В результате подобного вмешательства здоровью Алибековой был нанесен серьезный ущерб. Ульвия Ильясова привлечена к ответственности в качестве обвиняемой. Ей предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Азербайджана. Ходатайство о ее аресте суд отклонил, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела переданы для рассмотрения в Ясамальский районный суд.