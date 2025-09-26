USD 1.7000
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Суд рассмотрит дело лжедоктора Ильясовой

Инара Рафикгызы
12:30 579

В Ясамальский районный суд направлено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью в результате незаконного медицинского вмешательства.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на прокуратуру Ясамальского района, расследование началось после обращения гражданки Милы Алибековой, пострадавшей от действий Ульвии Ильясовой.

Следствие установило, что Ильясова, не имея медицинского образования и соответствующей лицензии, проводила незаконные хирургические и эстетические процедуры. В результате подобного вмешательства здоровью Алибековой был нанесен серьезный ущерб. Ульвия Ильясова привлечена к ответственности в качестве обвиняемой. Ей предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Азербайджана. Ходатайство о ее аресте суд отклонил, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы дела переданы для рассмотрения в Ясамальский районный суд.

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 222
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 926
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 567
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 987
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2673
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9556
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4600
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1974
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11453
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2686

