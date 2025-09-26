USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Европа голосует, Венгрия протестует, Трамп понимает

12:48 404

Еврокомиссия предложила вводить новые санкции против России большинством голосов стран ЕС, минуя Венгрию. Об этом сообщает Politico.

«В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса», – пишет издание.

В Европейском союзе решения по санкциям в отношении третьих стран, включая Россию, принимает Совет ЕС. Для их утверждения требуется согласие всех государств-членов – любое из них может наложить вето и остановить процесс. Венгрия неоднократно блокировала или затягивала принятие таких мер, ссылаясь на энергетическую зависимость и прагматичный подход к отношениям с Москвой.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Будапешт намерен самостоятельно принимать решения по импорту российской нефти, руководствуясь прежде всего национальными экономическими интересами.

«Нам [с США] не нужно принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко говорить о наших интересах и слушать друг друга, как друзья, а потом каждый будет поступать так, как хочет», – сказал Орбан в интервью радио Кошут.

Глава правительства отметил, что отказ от российских энергоносителей серьезно ударит по экономике страны, не имеющей выхода к морю. По его словам, прекращение трубопроводных поставок приведет к снижению объемов производства на 4%.

Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, выразил понимание по поводу сложностей, с которыми сталкиваются Венгрия и Словакия при отказе от российской нефти. Он напомнил, что поставки в эти страны осуществляются только по одному маршруту («Турецкий поток»).

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 224
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 928
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 568
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 989
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2673
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9556
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4602
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1975
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11453
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2687

ЭТО ВАЖНО

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 224
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 928
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 568
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 989
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2673
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9556
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4602
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1975
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11453
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2687
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться