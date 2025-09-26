Европа голосует, Венгрия протестует, Трамп понимает

«В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса», – пишет издание.

В Европейском союзе решения по санкциям в отношении третьих стран, включая Россию, принимает Совет ЕС. Для их утверждения требуется согласие всех государств-членов – любое из них может наложить вето и остановить процесс. Венгрия неоднократно блокировала или затягивала принятие таких мер, ссылаясь на энергетическую зависимость и прагматичный подход к отношениям с Москвой.

Примечательно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Будапешт намерен самостоятельно принимать решения по импорту российской нефти, руководствуясь прежде всего национальными экономическими интересами.

«Нам [с США] не нужно принимать аргументы друг друга. Нам просто нужно четко говорить о наших интересах и слушать друг друга, как друзья, а потом каждый будет поступать так, как хочет», – сказал Орбан в интервью радио Кошут.

Глава правительства отметил, что отказ от российских энергоносителей серьезно ударит по экономике страны, не имеющей выхода к морю. По его словам, прекращение трубопроводных поставок приведет к снижению объемов производства на 4%.

Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, выразил понимание по поводу сложностей, с которыми сталкиваются Венгрия и Словакия при отказе от российской нефти. Он напомнил, что поставки в эти страны осуществляются только по одному маршруту («Турецкий поток»).