Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

ХАМАС готов «сдать ключи» от Газы

13:04 254

Радикальное палестинское движение ХАМАС согласно передать управление сектором Газа, однако не намерено складывать оружие и исключать себя из переговорного процесса, заявил член политбюро Гази Хамад в интервью CNN.

«Что касается управления Газой, то мы готовы выйти из управления, у нас нет с этим проблем», – отметил Хамад.

При этом он сказал, что движение ХАМАС является частью палестинского общества и не может быть исключено из переговорного процесса.

Член политбюро также указал, что вооруженное крыло движения имеет «легальное право на использование оружия» для борьбы с оккупацией. По его словам, ХАМАС «никогда не сдастся».

Хамад отметил, что переговорный процесс находится в полном тупике и часть вины возложил на США, подчеркнув, что Вашингтон «не выступает честным и нейтральным посредником».

225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 227
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
Хуситы готовятся к массовым убийствам в Израиле
12:20 930
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 569
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 990
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 2673
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9556
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 4604
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 1977
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 11453
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9345
Российские нефтезаводы продолжают полыхать
Российские нефтезаводы продолжают полыхать видео
09:54 2687

