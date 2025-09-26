ХАМАС готов «сдать ключи» от Газы

Радикальное палестинское движение ХАМАС согласно передать управление сектором Газа, однако не намерено складывать оружие и исключать себя из переговорного процесса, заявил член политбюро Гази Хамад в интервью CNN.

«Что касается управления Газой, то мы готовы выйти из управления, у нас нет с этим проблем», – отметил Хамад.

При этом он сказал, что движение ХАМАС является частью палестинского общества и не может быть исключено из переговорного процесса.

Член политбюро также указал, что вооруженное крыло движения имеет «легальное право на использование оружия» для борьбы с оккупацией. По его словам, ХАМАС «никогда не сдастся».

Хамад отметил, что переговорный процесс находится в полном тупике и часть вины возложил на США, подчеркнув, что Вашингтон «не выступает честным и нейтральным посредником».