Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Уран взлетел до небес: США готовятся к атомной гонке

13:46 833

Цены на уран на Нью-Йоркской бирже COMEX выросли на 1,58% — до максимума с осени прошлого года, достигнув $83,45 за фунт по октябрьским фьючерсам на очищенный концентрат урановой руды, сообщает РБК.

Заброшенный урановый рудник

В последний раз цена урана поднималась выше этого уровня в середине октября 2024 года, а с начала сентября ее рост составил почти 9%.

По данным Trading Economics, цена урана поднялась до максимума почти за год на фоне растущего спроса со стороны биржевых фондов и долгосрочных прогнозов рынка ядерного топлива. Так, крупнейший в мире инвестиционный фонд The Sprott Physical Uranium Trust планирует увеличить закупки урана до 2,3 млн фунтов в третьем квартале. Кроме того, британская компания Yellow Cake привлекла $125 млн на покупку урана.

Trading Economics отмечает, что покупки фондов часто становятся катализатором роста цен на уран из-за невысокой ликвидности рынка. Фонды активизировались после того, как США объявили о наращивании стратегических запасов урана, чтобы компенсировать сокращение поставок на фоне ужесточения ограничений на импорт из России.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики США Криса Райта, американские власти намерены развивать ядерную энергетику в ответ на растущий спрос на электроэнергию, вызванный электрификацией экономики. При этом Россия обеспечивает около четверти обогащенного урана для 94 американских ядерных реакторов, которые производят примерно пятую часть электроэнергии страны. Слишком резкий отказ от российских поставок без наличия альтернатив или дополнительных резервов может поставить под угрозу около 5% энергопроизводства.

«Мы надеемся увидеть быстрый рост потребления урана в США как за счет крупных реакторов, так и за счет малых модульных реакторов», — отметил Райт в интервью Bloomberg, добавив, что США нужны большие объемы собственного производства урана и обогатительных мощностей.

Trading Economics также отмечает, что в соответствии с прогнозами Всемирной ядерной ассоциации спрос на уран для атомной энергетики к 2030 году вырастет на 28%.

Украина, Газа, Сирия: Эрдоган рассказал о «конструктивных» переговорах с Трампом
Украина, Газа, Сирия: Эрдоган рассказал о «конструктивных» переговорах с Трампом
14:34 262
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1328
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6859
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2258
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1130
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1839
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3368
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9844
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12129
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531

