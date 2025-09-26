И пришли бардинцы к Анару Алиеву

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев провел в Барде прием жителей Бардинского и Тертерского районов.

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, во время приема граждане обращались с вопросами, касающимися занятости, инвалидности, адресной социальной помощи и других тем. Среди обратившихся были также участники войны и семьи шехидов.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, в соответствии с результатами приняты нужные меры. По обращениям, носившим справочный характер, были даны разъяснения согласно законодательству. Граждан зарегистрировали для участия в программах активной занятости, а также в программе самозанятости.