USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

И пришли бардинцы к Анару Алиеву

фото
14:20 417

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев провел в Барде прием жителей Бардинского и Тертерского районов.

Согласно сообщению отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения, во время приема граждане обращались с вопросами, касающимися занятости, инвалидности, адресной социальной помощи и других тем. Среди обратившихся были также участники войны и семьи шехидов.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, в соответствии с результатами приняты нужные меры. По обращениям, носившим справочный характер, были даны разъяснения согласно законодательству. Граждан зарегистрировали для участия в программах активной занятости, а также в программе самозанятости.

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 263
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1331
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6863
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2261
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1131
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1841
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3368
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9844
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12129
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 263
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1331
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6863
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2261
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1131
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1841
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3368
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9844
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12129
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться