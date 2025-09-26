USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Многомиллиардная сделка между Россией и Ираном

14:21 838

Иран и Россия заключили соглашение на сумму $25 млрд на строительство АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган на юге исламской республики, передает агентство IRNA.

Соглашение от имени Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подписал Насер Мансур Шарифлу, представитель компании Iran Hormoz, а со стороны России – Дмитрий Шиганов из АО «Росатом энергетические проекты». Планируется, что АЭС будет включать четыре энергоблока и разместится на участке площадью 500 гектаров.

В свою очередь, представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил, что в рамках визита главы организации Мохаммада Эслами в Москву прошли переговоры и были достигнуты соглашения о строительстве на юге Ирана атомной электростанции, мощность которой превысит АЭС «Бушер» и составит суммарно 5 тыс. МВт. По его словам, Эслами во главе делегации осмотрел различные предприятия российской атомной промышленности и принял участие в международном форуме «Мировая атомная неделя» в российской столице.

В феврале 2024 года по указанию президента Ибрагима Раиси и в присутствии главы ОАЭИ Мохаммада Эслами в провинции Хормозган стартовало строительство АЭС «Хормоз». Согласно данным иранского атомного ведомства, электростанция расположится в районах Минаб и Сирик.

На этой неделе Эслами сообщил, что проект вскоре перейдет в новую стадию реализации, отметив, что это важный шаг на пути к выполнению стратегических задач развития ядерной энергетики Ирана.

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 265
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1332
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6865
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2262
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1131
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1843
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3368
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9845
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12130
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 265
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1332
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6865
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2262
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1131
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1843
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3368
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9845
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12130
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться