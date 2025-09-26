Многомиллиардная сделка между Россией и Ираном

Иран и Россия заключили соглашение на сумму $25 млрд на строительство АЭС «Хормоз» в провинции Хормозган на юге исламской республики, передает агентство IRNA.

Соглашение от имени Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) подписал Насер Мансур Шарифлу, представитель компании Iran Hormoz, а со стороны России – Дмитрий Шиганов из АО «Росатом энергетические проекты». Планируется, что АЭС будет включать четыре энергоблока и разместится на участке площадью 500 гектаров.

В свою очередь, представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил, что в рамках визита главы организации Мохаммада Эслами в Москву прошли переговоры и были достигнуты соглашения о строительстве на юге Ирана атомной электростанции, мощность которой превысит АЭС «Бушер» и составит суммарно 5 тыс. МВт. По его словам, Эслами во главе делегации осмотрел различные предприятия российской атомной промышленности и принял участие в международном форуме «Мировая атомная неделя» в российской столице.

В феврале 2024 года по указанию президента Ибрагима Раиси и в присутствии главы ОАЭИ Мохаммада Эслами в провинции Хормозган стартовало строительство АЭС «Хормоз». Согласно данным иранского атомного ведомства, электростанция расположится в районах Минаб и Сирик.

На этой неделе Эслами сообщил, что проект вскоре перейдет в новую стадию реализации, отметив, что это важный шаг на пути к выполнению стратегических задач развития ядерной энергетики Ирана.