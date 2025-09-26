USD 1.7000
EUR 1.9855
RUB 2.0247
Подписаться на уведомления
Трамп разрывает «броманс» с Путиным
Новость дня
Трамп разрывает «броманс» с Путиным

Зеленский верит в Трампа

14:20 335

Президент США Дональд Трамп «хочет победы Украины». Так глава Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

На вопрос журналиста: «Так теперь вы верите, что президент Трамп наконец-то хочет победы Украины?» Зеленский ответил: «Да».

Журналист напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: «О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт». На уточняющий вопрос, что же изменилось с тех пор, Зеленский ответил, что ситуация изменилась из-за отношений Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов», - сказал он.

По словам Зеленского, поддержка общества является чрезвычайно важной для любого лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина имеет шанс полностью восстановить свою территориальную целостность и даже «пойти еще дальше». Американский лидер также прокомментировал ситуацию с Россией, отметив, что страна ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю.

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 267
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1334
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6865
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2263
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1132
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1844
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3369
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9846
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12132
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
Эрдоган охарактеризовал свои переговоры с Трампом
14:34 267
Ильхама Исмаила освободили
Ильхама Исмаила освободили
13:53 1334
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах»
Украинцы окружили россиян сразу в трех «котлах» обновлено 12:42
12:42 6865
225 самолетов Boeing для Турции
225 самолетов Boeing для Турции
13:08 2263
Выборы в Молдове: «между войной и миром»
Выборы в Молдове: «между войной и миром» считают в Кишиневе
12:20 1132
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза
Грязевой поток угрожает жителям села Лаза видео
11:57 1844
Трамп собрался добить «бумажного тигра»?
Трамп собрался добить «бумажного тигра»? известный чешский политолог комментирует для haqqin.az
10:03 3369
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН
Важные заявления Ильхама Алиева с трибуны Генассамблеи ООН новость дополнена 21:24
25 сентября 2025, 21:24 9846
ЕС накажет Россию
ЕС накажет Россию
10:48 2595
Китай вступает в войну против Украины
Китай вступает в войну против Украины первая ласточка
00:59 12132
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс...
Переговоры Трампа и Эрдогана: отличная встреча, значительный прогресс... видео; обновлено 01:30
01:30 9531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться