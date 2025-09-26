Зеленский верит в Трампа

Журналист напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: «О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт». На уточняющий вопрос, что же изменилось с тех пор, Зеленский ответил, что ситуация изменилась из-за отношений Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов», - сказал он.

По словам Зеленского, поддержка общества является чрезвычайно важной для любого лидера.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина имеет шанс полностью восстановить свою территориальную целостность и даже «пойти еще дальше». Американский лидер также прокомментировал ситуацию с Россией, отметив, что страна ведет безрезультатную войну уже три с половиной года, тогда как настоящая военная сила могла бы одержать победу за неделю.